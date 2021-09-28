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Італія планує домогтися відмови
від використання вугілля...

Італія планує домогтися відмови від використання вугілля...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:56

  summacut написав:
  Джон написав:Мы планируем заключить глобальное соглашение, призванное как можно скорее свернуть использование угля ---- из за таких "зеленых идиотов" теперь имеем цены на газ более 1000+ уе...Имея на ТЭЦ блок газовый и блок на угле можно использовать то топливо что дешевле.

Цена 1000+ для идиотов типа нас. Адекватные люди покупают по долгосрочным контрактам по нормальной цене.

Адекватные люди используют пеллеты для отопления когда холодно на улице и кондиционеры когда прохладно. У нас же в 90-х все ринулись переходить на газ из-за дотационной цены (ну и ясное дело отсутствия мороки).
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:56

  ssnet написав:кондиционеры когда прохладно


Когда прохладно, но не холодно. Пыль гонять по помещению еще то удовольствие.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:24

  summacut написав:
  ssnet написав:кондиционеры когда прохладно


Когда прохладно, но не холодно. Пыль гонять по помещению еще то удовольствие.

Так убираться нужно регулярно :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 10:24

  ssnet написав:
  summacut написав:
  Джон написав:Мы планируем заключить глобальное соглашение, призванное как можно скорее свернуть использование угля ---- из за таких "зеленых идиотов" теперь имеем цены на газ более 1000+ уе...Имея на ТЭЦ блок газовый и блок на угле можно использовать то топливо что дешевле.

Цена 1000+ для идиотов типа нас. Адекватные люди покупают по долгосрочным контрактам по нормальной цене.

Адекватные люди используют пеллеты для отопления когда холодно на улице и кондиционеры когда прохладно. У нас же в 90-х все ринулись переходить на газ из-за дотационной цены (ну и ясное дело отсутствия мороки).


А вы уверены, что хватит лесов на планете, если все вдруг станут "адекватными"? Про сгорании газа образуется углекислый газ и вода, а при сгорании органики(дерева, пелет, соломы и т.п.) в курсе какой букет на выходе? Проходилось бывать зимой в местностях, где массово топят этим добром? Особенно когда погода такова, что дым стелиться по земле. Незабываемые впечатления гарантированы, особенно астматикам. Ну и вишенка на торте: кто у вас в семье будет записан на роль кочегара-покупать пелеты, загружать их в хранилище(которое нужно построить), потом переносить их в бункер котла, чистить топку котла и дымоход от САЖИ. Кстати, эта прелестная субстанция имеет замечательное свойство проникать везде, в доме с подобным котлом :wink: .
Ну и с карбоновым налогом как предлагаете поступить: смириться и дружно платить?
п.с.Топить пелетами нифига не выгоднее чем газом(если сложить ВСЕ расходы), в случае же массового перехода на них цена конечно уменшится. :mrgreen:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:06

  drevlyanin написав:
  ssnet написав:
  summacut написав:Цена 1000+ для идиотов типа нас. Адекватные люди покупают по долгосрочным контрактам по нормальной цене.

Адекватные люди используют пеллеты для отопления когда холодно на улице и кондиционеры когда прохладно. У нас же в 90-х все ринулись переходить на газ из-за дотационной цены (ну и ясное дело отсутствия мороки).


А вы уверены, что хватит лесов на планете, если все вдруг станут "адекватными"? Про сгорании газа образуется углекислый газ и вода, а при сгорании органики(дерева, пелет, соломы и т.п.) в курсе какой букет на выходе? Проходилось бывать зимой в местностях, где массово топят этим добром? Особенно когда погода такова, что дым стелиться по земле. Незабываемые впечатления гарантированы, особенно астматикам. Ну и вишенка на торте: кто у вас в семье будет записан на роль кочегара-покупать пелеты, загружать их в хранилище(которое нужно построить), потом переносить их в бункер котла, чистить топку котла и дымоход от САЖИ. Кстати, эта прелестная субстанция имеет замечательное свойство проникать везде, в доме с подобным котлом :wink: .
Ну и с карбоновым налогом как предлагаете поступить: смириться и дружно платить?
п.с.Топить пелетами нифига не выгоднее чем газом(если сложить ВСЕ расходы), в случае же массового перехода на них цена конечно уменшится. :mrgreen:

В цивилизованном мире давно не пилят леса для производства пиллет,а выращивают спецом энергетические посадки. Если современный котел, то ничего не коптит. Кочегар не нужен - за всем следит контроллер. Засыпать пиллет из мешка на неделю, ссыпать пепел раз в неделю сможет и женщина, если мужчин в доме нет. По любому это выгоднее и экологичнее чем уголь. И геморроя с углем гораздо больше. Ели денег не жалко, то куда лучше топиться электричеством чем газом.
ssnet
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