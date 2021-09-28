Італія планує домогтися відмови від використання вугілля...

Додано: Пон 04 жов, 2021 10:24

ssnet написав: summacut написав: Джон написав: Мы планируем заключить глобальное соглашение, призванное как можно скорее свернуть использование угля ---- из за таких "зеленых идиотов" теперь имеем цены на газ более 1000+ уе...Имея на ТЭЦ блок газовый и блок на угле можно использовать то топливо что дешевле. Мы планируем заключить глобальное соглашение, призванное как можно скорее свернуть использование угля ---- из за таких "зеленых идиотов" теперь имеем цены на газ более 1000+ уе...Имея на ТЭЦ блок газовый и блок на угле можно использовать то топливо что дешевле.

Цена 1000+ для идиотов типа нас. Адекватные люди покупают по долгосрочным контрактам по нормальной цене. Цена 1000+ для идиотов типа нас. Адекватные люди покупают по долгосрочным контрактам по нормальной цене.

Адекватные люди используют пеллеты для отопления когда холодно на улице и кондиционеры когда прохладно. У нас же в 90-х все ринулись переходить на газ из-за дотационной цены (ну и ясное дело отсутствия мороки). Адекватные люди используют пеллеты для отопления когда холодно на улице и кондиционеры когда прохладно. У нас же в 90-х все ринулись переходить на газ из-за дотационной цены (ну и ясное дело отсутствия мороки).

А вы уверены, что хватит лесов на планете, если все вдруг станут "адекватными"? Про сгорании газа образуется углекислый газ и вода, а при сгорании органики(дерева, пелет, соломы и т.п.) в курсе какой букет на выходе? Проходилось бывать зимой в местностях, где массово топят этим добром? Особенно когда погода такова, что дым стелиться по земле. Незабываемые впечатления гарантированы, особенно астматикам. Ну и вишенка на торте: кто у вас в семье будет записан на роль кочегара-покупать пелеты, загружать их в хранилище(которое нужно построить), потом переносить их в бункер котла, чистить топку котла и дымоход от САЖИ. Кстати, эта прелестная субстанция имеет замечательное свойство проникать везде, в доме с подобным котломНу и с карбоновым налогом как предлагаете поступить: смириться и дружно платить?п.с.Топить пелетами нифига не выгоднее чем газом(если сложить ВСЕ расходы), в случае же массового перехода на них цена конечно уменшится.