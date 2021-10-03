|
|
|
Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 жов, 2021 16:52
ssnet написав: finuser477 написав:
Я живу в Германии,и украинцам там работать нельзя
Это по нашему - тут все плохо, никто не ждет и т.д., но я тут живу
Зачем же так мучаться ? Возвращайтесь
Кто говорил про мучения? Он может не украинец? Или его не напрягает жить там, но работать в другом месте (или вообще не работать).
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1200
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 18:02
heffer2512ua написав:
В Германии з/п указывают брутто(т.е.грязными),а налоги забирают 25-30% от обещанной суммы
Ели есть прямой контракт в Германии, то да. Но там и суммы совсем другие. Есть там еще типа нашего ФОПа, где налог меньше. К тому же надо еще шарить как эти налоги посчитать и заплатить. Тут же языковое требование только для медсестры и то A2. т.е предполагается что эти люди вообще ни с кем общаться не будут. У них вероятно контракт с посредником и им вероятно каждый месяц налом платят или на карту переводят.
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 2118
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 456 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 жов, 2021 19:05
Зарплата медсестри на рівні різнороба. Це дійсно так? Який сенс тоді працювати там за фахом?
-
using40
-
-
- Повідомлень: 94
- З нами з: 30.08.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 жов, 2021 09:06
using40 написав:
Зарплата медсестри на рівні різнороба. Це дійсно так? Який сенс тоді працювати там за фахом?
Сенс в том чтоб получить опыт работы в стране, подтянуть язык и получить бумагу об образовании по специальности. После этого можно найти работу уже совсем на другие деньги.
-
ssnet
-
1
-
- Повідомлень: 2118
- З нами з: 28.04.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 456 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 жов, 2021 09:14
using40 написав:
Зарплата медсестри на рівні різнороба. Це дійсно так? Який сенс тоді працювати там за фахом?
Медсестра - это довольно низкий уровень квалификации, нянька которая умеет делать уколы. Но в отличии от разнорабочих с довольно комфортными условиями работы, так что вполне логично.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 460
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 44 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|