Протягом поточного року українці відчули значне зростання цін, а також погіршення свого фінансового стану.
Дивися повний текст Фінансовий стан більшості українських родин погіршився за поточний рік — соцопитування.
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Додано: Нед 03 жов, 2021 20:12
Фінансовий стан більшості українських родин погіршився...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фінансовий стан більшості українських родин погіршився за поточний рік — соцопитування.
Додано: Нед 03 жов, 2021 20:12
Ось поясніть мені, як так?
Благополуччя українських родин погіршилось, а вартість квартир виросла на двухзначну цифру за сьогоднішніми темпами та обсягами будівництва.
І це в країні де немає масової та нормальної іпотеки.
Додано: Нед 03 жов, 2021 20:15
А несколько часов назад здесь раскалывали , что у украинских семей все замечательно.
https://news.finance.ua/ru/news/-/50132 ... uskorilsya
Додано: Нед 03 жов, 2021 20:59
Re: Фінансовий стан більшості українських родин погіршився..
У нас же все делят на правильных и неправильных. То статья была про правильные семьи, а теперь вспомнили и дописали про неправильные...
Додано: Нед 03 жов, 2021 21:11
По кількості проданих авто нових та бу і не скажеш. А якщо опитування проводити то прибіднятися в українців у крові.
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