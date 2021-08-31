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Фінансовий стан більшості
українських родин погіршився...

Фінансовий стан більшості українських родин погіршився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:12

Фінансовий стан більшості українських родин погіршився...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом поточного року українці відчули значне зростання цін, а також погіршення свого фінансового стану.

Дивися повний текст Фінансовий стан більшості українських родин погіршився за поточний рік — соцопитування.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:12

Ось поясніть мені, як так?
Благополуччя українських родин погіршилось, а вартість квартир виросла на двухзначну цифру за сьогоднішніми темпами та обсягами будівництва.
І це в країні де немає масової та нормальної іпотеки.
Лан
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:15

А несколько часов назад здесь раскалывали , что у украинских семей все замечательно.
https://news.finance.ua/ru/news/-/50132 ... uskorilsya
chitatel
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:26

как хотите,так и понимайте 😎
ketrax70
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 20:59

Re: Фінансовий стан більшості українських родин погіршився..

  chitatel написав:А несколько часов назад здесь раскалывали , что у украинских семей все замечательно.
https://news.finance.ua/ru/news/-/50132 ... uskorilsya

У нас же все делят на правильных и неправильных. То статья была про правильные семьи, а теперь вспомнили и дописали про неправильные...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 21:11

По кількості проданих авто нових та бу і не скажеш. А якщо опитування проводити то прибіднятися в українців у крові.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 21:43

  chitatel написав:А несколько часов назад здесь раскалывали , что у украинских семей все замечательно.
https://news.finance.ua/ru/news/-/50132 ... uskorilsya

Там про "избранных"
А тут про "більшість" :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 21:55

  Ukrainian написав:По кількості проданих авто нових та бу і не скажеш. А якщо опитування проводити то прибіднятися в українців у крові.

Надо разницу выявлять.
Поездил, продал, купил что то получше.
Также и с квартирами. Тут продали, там купили. И таких очень много.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:18

  chitatel написав:А несколько часов назад здесь раскалывали , что у украинских семей все замечательно.
https://news.finance.ua/ru/news/-/50132 ... uskorilsya

Во-первых, то про первый квартал года, а тут про весь. Во-вторых, то про доход, а тут про "финансовое состояние", т.е., вероятно, про прибыль. К зарплатам добавили 6%, к ценам 20%. Что не так?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:36

Здобули! Так це зрада,чи перемога!
igor_v_kovalev
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