Фінансовий стан більшості українських родин погіршився...

Додано: Пон 04 жов, 2021 09:22

ssnet написав: Сейчас работай и параллельно учись и будешь расти. Сейчас работай и параллельно учись и будешь расти.

Спасибо, было смешноМожет вы не в курсе, но есть люди, и их не мало, которые работают по 12+ часов в сутки в режиме, где кофе можно выпить только тайком в туалете.Ваш пост яркая демонстрация того факта, что разделение по классам идет ускоренно. Люди просто перестают друг друга понимать, как будто живут в разных странах.P.S. старый анекдот в тему поста:Идет новый русский по улице. У стены сидит нищий. Вдруг нищий окликает нового русского:— Коля, ты?!Новый русский в ответ:— Петя! Сколько лет, сколько зим! В натуре, со школы не виделись!В общем, разговорились. Новый русский и говорит:— А у меня последнее время что-то все наперекосяк: «Мерс» вчера разбил, жена надоела, джакузи протекает... А ты-то как?— А я, Коля, уже три дня ничего не ел...— Ну, брат, так нельзя! Надо себя заставлять!P.S. 2. У меня возле дома в супермаркете АТБ сейчас вывесили объявление о вакансии с з/п 3600 грн в месяц.