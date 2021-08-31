Фінансовий стан більшості українських родин погіршився...

Додано: Пон 04 жов, 2021 11:20

Большинство украинских семей родом из совка, когда всё было поровну и мотивация к развитию была чуть больше, чем нулевая. А чтобы жить лучше - нужно развиваться: в своей профессии или в других, чтобы результат своего труда можно было продавать дороже, иначе за ценами на газ и прочее никогда не успеешь. А этого, к сожалению, "большинство украинских семей" делать не хотят или не умеют.

Ладно бы только старое поколение. Так и из молодых 90% просиживают штаны 5 лет в вузе и выходят дурак-дураком хоть и с дипломом, но с пустой головой, с которой возьмут максимум в Макдональдс или АТБ за 3600 грн. Неквалифицированный труд во всём мире стоит копейки. Ничего не умеешь - будешь нищим везде. И даже 12 часов в день с 1-м перерывом на кофе не спасут.

К счастью, есть "меньшинство украинских семей", которые что-то хотят и могут, которые давно тезис "мне платят" заменили на "я зарабатываю", у которых нет времени просиживать часам перед зомбоящиком с политическими шоу, поскольку давно уже не рассчитывают ни на какую власть, а только лишь на себя.

О пенсионерах не говорю. Их жалко.