Фінансовий стан більшості українських родин погіршився...
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Лан написав:Ось поясніть мені, як так? Благополуччя українських родин погіршилось, а вартість квартир виросла на двухзначну цифру за сьогоднішніми темпами та обсягами будівництва. І це в країні де немає масової та нормальної іпотеки.
Можно Владимира Ильича Ленина почитать, например, «Апрельские тезисы». «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков» (с) Сейчас идет разделение на классы. Одни беднеют всё больше, другие наоборот, наращивают капитал. А дальше будет всё как в книжке написано.
Разделение на классы было и будет всегда. Раньше оно было более жесткое, т.к вариантов подняться почти не было. Сейчас работай и параллельно учись и будешь расти. Есть возможность поработать с в богатых странах. Для накопление капитала надо куда-то инвестировать, а инвестировать особо некуда + еще и депозиты околонулевые. Если посмотреть наш топ обеспеченных людей, то они то в плюс, то в минус - нет никакого стабильного роста.
ssnet написав:Сейчас работай и параллельно учись и будешь расти.
Спасибо, было смешно Может вы не в курсе, но есть люди, и их не мало, которые работают по 12+ часов в сутки в режиме, где кофе можно выпить только тайком в туалете. Ваш пост яркая демонстрация того факта, что разделение по классам идет ускоренно. Люди просто перестают друг друга понимать, как будто живут в разных странах.
P.S. старый анекдот в тему поста:
Идет новый русский по улице. У стены сидит нищий. Вдруг нищий окликает нового русского:
— Коля, ты?!
Новый русский в ответ:
— Петя! Сколько лет, сколько зим! В натуре, со школы не виделись!
В общем, разговорились. Новый русский и говорит:
— А у меня последнее время что-то все наперекосяк: «Мерс» вчера разбил, жена надоела, джакузи протекает... А ты-то как?
— А я, Коля, уже три дня ничего не ел...
— Ну, брат, так нельзя! Надо себя заставлять!
P.S. 2. У меня возле дома в супермаркете АТБ сейчас вывесили объявление о вакансии с з/п 3600 грн в месяц.
Большинство украинских семей родом из совка, когда всё было поровну и мотивация к развитию была чуть больше, чем нулевая. А чтобы жить лучше - нужно развиваться: в своей профессии или в других, чтобы результат своего труда можно было продавать дороже, иначе за ценами на газ и прочее никогда не успеешь. А этого, к сожалению, "большинство украинских семей" делать не хотят или не умеют. Ладно бы только старое поколение. Так и из молодых 90% просиживают штаны 5 лет в вузе и выходят дурак-дураком хоть и с дипломом, но с пустой головой, с которой возьмут максимум в Макдональдс или АТБ за 3600 грн. Неквалифицированный труд во всём мире стоит копейки. Ничего не умеешь - будешь нищим везде. И даже 12 часов в день с 1-м перерывом на кофе не спасут. К счастью, есть "меньшинство украинских семей", которые что-то хотят и могут, которые давно тезис "мне платят" заменили на "я зарабатываю", у которых нет времени просиживать часам перед зомбоящиком с политическими шоу, поскольку давно уже не рассчитывают ни на какую власть, а только лишь на себя. О пенсионерах не говорю. Их жалко.
ssnet написав:Сейчас работай и параллельно учись и будешь расти.
Спасибо, было смешно Может вы не в курсе, но есть люди, и их не мало, которые работают по 12+ часов в сутки в режиме, где кофе можно выпить только тайком в туалете. Ваш пост яркая демонстрация того факта, что разделение по классам идет ускоренно. Люди просто перестают друг друга понимать, как будто живут в разных странах.
P.S. старый анекдот в тему поста:
Идет новый русский по улице. У стены сидит нищий. Вдруг нищий окликает нового русского:
— Коля, ты?!
Новый русский в ответ:
— Петя! Сколько лет, сколько зим! В натуре, со школы не виделись!
В общем, разговорились. Новый русский и говорит:
— А у меня последнее время что-то все наперекосяк: «Мерс» вчера разбил, жена надоела, джакузи протекает... А ты-то как?
— А я, Коля, уже три дня ничего не ел...
— Ну, брат, так нельзя! Надо себя заставлять!
P.S. 2. У меня возле дома в супермаркете АТБ сейчас вывесили объявление о вакансии с з/п 3600 грн в месяц.
Да есть люди которые работают много но они и зарабатывают прилично. Ели взять простую работу, где не требуется образования и специфические умения - курьеры, водители - то выходит больше 1000$ в месяц даже на арендованном транспорте. Я понимаю, что где то в зажопинске найти пристойную работу сложно, но с чего вы решили что к вам должен ехать работодатель а не вы к нему ? И да, могли бы написать и 1000 грн вакансию и что ? може там надо раз в неделю надо пыль протереть? Возле дома на самый лучший АТБ и там лежат бумажки с предложениями зарплат больше 10 тысяч гривен. Что Вы на них не ориентируетесь, там что что-то сверхъестественное требуется ? А есть еще Новая Почта и другие.
Nickoss1 вы всё красиво написали, но вы же понимаете, что за вами всё-равно придут те самые, "неквалифицированные нищие". "Собачье сердце" пересмотрите. Есть европейские страны, которые поняли, что нельзя бросать людей один на один с их проблемами (даже, если они балбесы), общество живёт в гармонии, всё у них здорово.
Вадим Жураковский написав:Nickoss1 вы всё красиво написали, но вы же понимаете, что за вами всё-равно придут те самые, "неквалифицированные нищие". "Собачье сердце" пересмотрите. Есть европейские страны, которые поняли, что нельзя бросать людей один на один с их проблемами, общество живёт в гармонии, всё у них здорово.
Вы не поняли. Сначала европейские деды построили эффективный автопром, химическую промышленность, пищевую и т.д. а уже потом это все их кормит. У нас же ничего толкового построено не было - т.е чтоб дать одному, надо забрать у другого.
Я хотел сказать, что существует проблема - есть категория людей, которых тут по разному называли, но обвиняли в одном, что они сами виноваты, что мало зарабатывают и хотят кушать. Так вот, если государство и вы (добропорядочные граждане, высококвалифицированные специалисты) в том числе, за счет своих налогов не решите их проблемы, то по итогу вам будет хуже. Поэтому финансовое состояние нужно для таких людей подымать. ИМХО, на истину не претендую.