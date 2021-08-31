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Фінансовий стан більшості
українських родин погіршився...

Фінансовий стан більшості українських родин погіршився...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:09

  Вадим Жураковский написав:
  Лан написав:Ось поясніть мені, як так?
Благополуччя українських родин погіршилось, а вартість квартир виросла на двухзначну цифру за сьогоднішніми темпами та обсягами будівництва.
І це в країні де немає масової та нормальної іпотеки.

Можно Владимира Ильича Ленина почитать, например, «Апрельские тезисы».
«История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков» (с)
Сейчас идет разделение на классы. Одни беднеют всё больше, другие наоборот, наращивают капитал. А дальше будет всё как в книжке написано. :mrgreen:

Разделение на классы было и будет всегда. Раньше оно было более жесткое, т.к вариантов подняться почти не было. Сейчас работай и параллельно учись и будешь расти. Есть возможность поработать с в богатых странах. Для накопление капитала надо куда-то инвестировать, а инвестировать особо некуда + еще и депозиты околонулевые. Если посмотреть наш топ обеспеченных людей, то они то в плюс, то в минус - нет никакого стабильного роста.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:22

  ssnet написав:Сейчас работай и параллельно учись и будешь расти.

Спасибо, было смешно :mrgreen:
Может вы не в курсе, но есть люди, и их не мало, которые работают по 12+ часов в сутки в режиме, где кофе можно выпить только тайком в туалете.
Ваш пост яркая демонстрация того факта, что разделение по классам идет ускоренно. Люди просто перестают друг друга понимать, как будто живут в разных странах.

P.S. старый анекдот в тему поста:

Идет новый русский по улице. У стены сидит нищий. Вдруг нищий окликает нового русского:

— Коля, ты?!

Новый русский в ответ:

— Петя! Сколько лет, сколько зим! В натуре, со школы не виделись!

В общем, разговорились. Новый русский и говорит:

— А у меня последнее время что-то все наперекосяк: «Мерс» вчера разбил, жена надоела, джакузи протекает... А ты-то как?

— А я, Коля, уже три дня ничего не ел...

— Ну, брат, так нельзя! Надо себя заставлять!


P.S. 2. У меня возле дома в супермаркете АТБ сейчас вывесили объявление о вакансии с з/п 3600 грн в месяц.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:20

Большинство украинских семей родом из совка, когда всё было поровну и мотивация к развитию была чуть больше, чем нулевая. А чтобы жить лучше - нужно развиваться: в своей профессии или в других, чтобы результат своего труда можно было продавать дороже, иначе за ценами на газ и прочее никогда не успеешь. А этого, к сожалению, "большинство украинских семей" делать не хотят или не умеют.
Ладно бы только старое поколение. Так и из молодых 90% просиживают штаны 5 лет в вузе и выходят дурак-дураком хоть и с дипломом, но с пустой головой, с которой возьмут максимум в Макдональдс или АТБ за 3600 грн. Неквалифицированный труд во всём мире стоит копейки. Ничего не умеешь - будешь нищим везде. И даже 12 часов в день с 1-м перерывом на кофе не спасут.
К счастью, есть "меньшинство украинских семей", которые что-то хотят и могут, которые давно тезис "мне платят" заменили на "я зарабатываю", у которых нет времени просиживать часам перед зомбоящиком с политическими шоу, поскольку давно уже не рассчитывают ни на какую власть, а только лишь на себя.
О пенсионерах не говорю. Их жалко.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:34

  Вадим Жураковский написав:
  ssnet написав:Сейчас работай и параллельно учись и будешь расти.

Спасибо, было смешно :mrgreen:
Может вы не в курсе, но есть люди, и их не мало, которые работают по 12+ часов в сутки в режиме, где кофе можно выпить только тайком в туалете.
Ваш пост яркая демонстрация того факта, что разделение по классам идет ускоренно. Люди просто перестают друг друга понимать, как будто живут в разных странах.

P.S. старый анекдот в тему поста:

Идет новый русский по улице. У стены сидит нищий. Вдруг нищий окликает нового русского:

— Коля, ты?!

Новый русский в ответ:

— Петя! Сколько лет, сколько зим! В натуре, со школы не виделись!

В общем, разговорились. Новый русский и говорит:

— А у меня последнее время что-то все наперекосяк: «Мерс» вчера разбил, жена надоела, джакузи протекает... А ты-то как?

— А я, Коля, уже три дня ничего не ел...

— Ну, брат, так нельзя! Надо себя заставлять!


P.S. 2. У меня возле дома в супермаркете АТБ сейчас вывесили объявление о вакансии с з/п 3600 грн в месяц.

Да есть люди которые работают много но они и зарабатывают прилично. Ели взять простую работу, где не требуется образования и специфические умения - курьеры, водители - то выходит больше 1000$ в месяц даже на арендованном транспорте. Я понимаю, что где то в зажопинске найти пристойную работу сложно, но с чего вы решили что к вам должен ехать работодатель а не вы к нему ? И да, могли бы написать и 1000 грн вакансию и что ? може там надо раз в неделю надо пыль протереть? Возле дома на самый лучший АТБ и там лежат бумажки с предложениями зарплат больше 10 тысяч гривен. Что Вы на них не ориентируетесь, там что что-то сверхъестественное требуется ? А есть еще Новая Почта и другие.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:38

Nickoss1
вы всё красиво написали, но вы же понимаете, что за вами всё-равно придут те самые, "неквалифицированные нищие". :mrgreen:
"Собачье сердце" пересмотрите.
Есть европейские страны, которые поняли, что нельзя бросать людей один на один с их проблемами (даже, если они балбесы), общество живёт в гармонии, всё у них здорово.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:46

  Вадим Жураковский написав:Nickoss1
вы всё красиво написали, но вы же понимаете, что за вами всё-равно придут те самые, "неквалифицированные нищие". :mrgreen:
"Собачье сердце" пересмотрите.
Есть европейские страны, которые поняли, что нельзя бросать людей один на один с их проблемами, общество живёт в гармонии, всё у них здорово.

Вы не поняли. Сначала европейские деды построили эффективный автопром, химическую промышленность, пищевую и т.д. а уже потом это все их кормит. У нас же ничего толкового построено не было - т.е чтоб дать одному, надо забрать у другого.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:55

Re: Фінансовий стан більшості українських родин погіршився..

Я хотел сказать, что существует проблема - есть категория людей, которых тут по разному называли, но обвиняли в одном, что они сами виноваты, что мало зарабатывают и хотят кушать. Так вот, если государство и вы (добропорядочные граждане, высококвалифицированные специалисты) в том числе, за счет своих налогов не решите их проблемы, то по итогу вам будет хуже.
Поэтому финансовое состояние нужно для таких людей подымать.
ИМХО, на истину не претендую.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:59

Это уже "конец эпохи бедности"?
simku01
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:03

  simku01 написав:Это уже "конец эпохи бедности"?

"Конец эпохи бедности" был два года назад. Сейчас - "начало эпохи нищеты".
akido
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:48

Это да. Поддерживаю.
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