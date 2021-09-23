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Канадський інвестор прогнозує стрімке зростання криптовалюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 жов, 2021 07:44
Пропонуємо до обговорення:
Канадський венчурний капіталіст і засновник компанії Social Capital Чамат Паліхапітійя заявив, що Bitcoin вже витіснив золото і скоро це позначиться на капіталізації криптовалюти.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 07:44
Вот только почему именно биткоин?
Этих крипто-дурилок столько что можно сбиться со счету, а вот таблица Менделеева достаточно компактная)
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