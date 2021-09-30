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Канадський інвестор прогнозує
стрімке зростання криптовалюти

Канадський інвестор прогнозує стрімке зростання криптовалюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 07:44

Канадський інвестор прогнозує стрімке зростання криптовалюти

Пропонуємо до обговорення:
Канадський венчурний капіталіст і засновник компанії Social Capital Чамат Паліхапітійя заявив, що Bitcoin вже витіснив золото і скоро це позначиться на капіталізації криптовалюти.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 07:44

Вот только почему именно биткоин?
Этих крипто-дурилок столько что можно сбиться со счету, а вот таблица Менделеева достаточно компактная)
straponesa
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:25

Re: Канадський інвестор прогнозує стрімке зростання криптова

Как альтернатива банкам, с их законодательством и ограничениями, думаю, какая-то из криптовалют останется в активном пользовании.
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:46

"Мне нужны ваши деньги"
roeakk36
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:22

straponesa

потому что биткойн, в отличии от криптодурилок, самая большая и защищенная сеть с признаками цифрового золота:
- чтобы добыть ресурс надо проделать работу
- вознаграждение за добычу уменьшается ~ каждые 4 года
- ограниченный ресурс
manowar
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:24

Чамат все еще саки регистрирует или уже фсё?
manowar
 
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