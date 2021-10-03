Вартість біткойна в перший тиждень жовтня буде утримуватися на попередньому рівні, з 4 по 10 жовтня вона оливатиметься в межах $40-46 тисяч.
Дивися повний текст Експерт розповів, скільки буде коштувати біткойн у жовтні та що вплине на курс.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 08:10
Експерт розповів, скільки буде коштувати біткойн у...
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Дивися повний текст Експерт розповів, скільки буде коштувати біткойн у жовтні та що вплине на курс.
Додано: Пон 04 жов, 2021 08:29
Когда дети (владельцы критовалютных "бирж" и присосавшийся к теме) играют в откровенный лохотрон главное что бы они не заводил семью и детей, ибо обманутые вкладчики опасны!))
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