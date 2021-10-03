RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерт розповів, скільки
буде коштувати біткойн у...

Експерт розповів, скільки буде коштувати біткойн у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:10

Експерт розповів, скільки буде коштувати біткойн у...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість біткойна в перший тиждень жовтня буде утримуватися на попередньому рівні, з 4 по 10 жовтня вона оливатиметься в межах $40-46 тисяч.

Дивися повний текст Експерт розповів, скільки буде коштувати біткойн у жовтні та що вплине на курс.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95651
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:10

Появится Маск, что ляпнет .... :)
Igorten
 
Повідомлень: 4507
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 08:29

Когда дети (владельцы критовалютных "бирж" и присосавшийся к теме) играют в откровенный лохотрон главное что бы они не заводил семью и детей, ибо обманутые вкладчики опасны!))
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 328
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 00:07

И нахрена нам такой експери?? И коню понятно что и как!!
midl48585
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки втратить економіка в разі нового локдауну: у НБУ...
R2 » Пон 04 жов, 2021 21:49
2 170
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 жов, 2021 22:33
Ananas1start
Скільки коштує жити в Туреччині
R2 » Нед 03 жов, 2021 22:51
3 273
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 жов, 2021 14:43
savchuk7ira
У скільки бюджету обходиться один безробітний українець:...
R2 » П'ят 01 жов, 2021 12:51
7 417
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 жов, 2021 14:11
obra3y

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2924)
05.10.2021 08:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.