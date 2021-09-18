Українська гривня посіла шосте місце у рейтингу найприбутковіших валют світу в 2021 році від Bloomberg.
Дивися повний текст Гривня увійшла до топ-10 найприбутковіших валют року.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 09:50
Гривня увійшла до топ-10 найприбутковіших валют року
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Дивися повний текст Гривня увійшла до топ-10 найприбутковіших валют року.
Додано: Пон 04 жов, 2021 13:28
Нужно сразу статистику увеличения потребительских цен на товары и топливо приписывать для сравнения за аналогичный период.
Нет никаких достижений, по факту, не будет, лишь один регресс.
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:17
Рейтин где беларуский рубль и замбийская квача уже стремный))) инндекс бигмака пиплу подайте.
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