За його словами, таке рішення було прийнято для зниження впливу держави на банківський сектор.
Дивися повний текст «Приватбанк» готують до продажу.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 10:07
«Приватбанк» готують до продажу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Приватбанк» готують до продажу.
Додано: Пон 04 жов, 2021 12:58
Продать Приват - это как зарезать курицу, которая несет золотые яйца. Продайте УкрГазБанк, если вам так хочется "снизить долю гос-ва"!!
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:12
Изначально когда отжимали его у Коломойского планировали на продажу иностранным инвесторам.
Самый первый тогда заявился ЕБРР о готовности купить приват, как только заговорили о якобы убыточности банка под руководством Коломойского.
Наверное чтобы не было общественного резонанса решили его национализировать.
На сегодня его подготовили, влили в него кучу государственных денег и давай продадим. Хотя это и была изначальная цель.
Скорее всего отдадут за долги государства.
Преподнесут как самая выгодная сделка правительства.
Додано: Пон 04 жов, 2021 18:19
Re: «Приватбанк» готують до продажу
Ну, тот миф, что он убыточный был, придумали "лерка, петя энд ко" только с целью отжать вкусные активы и залоги, оценив все там в 1 грн.
Даже официально он давно далеко не убыточный
ПриватБанк перечислил в бюджет 11,5 млрд грн дивидендов за 2018 год
ПриватБанк перечислил в бюджет 24,5 млрд грн дивидендов за 2019 год
ПриватБанк перечислил в госбюджет 19,4 млрд грн дивидендов за 2020 год
55 ярдов только за три года.
Оценивать такую золотую курицу всего то за 80 ярдов - это преступление.
Додано: Пон 04 жов, 2021 20:42
никто его не купит,пока по нему идут судебные процессы о том,кому он принадлежит
Додано: Сер 06 жов, 2021 23:51
Это просто международное воровство. Нельзя продавать этот банк юр. лицу.
Продайте его акции 100 000 жителям Украины со скидкой и получите 100 000 человек среднего класса. И всё будет реинвестировано в Украину, а не выведено из неё.
Додано: Чет 07 жов, 2021 09:34
Проходили уже "народные приватизации" в 90х -- получилось, как ни странно, так себе
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