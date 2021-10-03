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Шмигаль обіцяє іпотеку
під 5% для всіх українців

Шмигаль обіцяє іпотеку під 5% для всіх українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:32

500 000 робочих місць він вже зробив, тепер час іпотеки під 5% для тих робітників.
alt402
 
Повідомлень: 209
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Модератори: Ірина_, Модератор

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