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У Києві спіймали хакера, який
«витяг» $150 мільйонів із...

У Києві спіймали хакера, який «витяг» $150 мільйонів із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:33

У Києві спіймали хакера, який «витяг» $150 мільйонів із...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні викрили хакера, причетного до вірусних атак на понад 100 іноземних компаній.

Дивися повний текст У Києві спіймали хакера, який «витяг» $150 мільйонів із сотні іноземних компаній.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:33

головне, комп'ютерну техніку конфіскували.... на "експертизу"... а де можна в експерти записатися?
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:34

Если выкуп в криптовалюте, то зачем спильнык для вывода денег?..
2germ2
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:29

Кроме того, на криптокошельках мужчины заблокировано 1,3 млн долларов.

Орнул :lol: с этой фразы.

На криптокошельках заблокировано :?: :mrgreen:

Правоохранители провели обыски по месту жительства хакера и близких к нему лиц.

Ноу-хау от "властей зеленского" :idea: ?
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:18

А как можно заблокировать криптокошельки?
papchik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:58

  papchik написав:А как можно заблокировать криптокошельки?

Функцией сети блокировки кошелька? https://bitcointalk.org/index.php?topic=5240228.0
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:20

  EKO написав:На криптокошельках заблокировано :?: :mrgreen:

Правоохранители провели обыски по месту жительства хакера и близких к нему лиц.

Ноу-хау от "властей зеленского" :idea: ?

Чому ж ноу-хау ? Товаріщ Сталін дуже полюбляв арештовувати, ув'язнювати та розстрілювати цілі сім'ї, товаріщ Лукашенко (близький друг товаріща Зеленського) теж саджає у тюрми сім'ями.

Тож товаріщ Зеленський використовує найкращі методи навідоміших тиранів сучасності та минулого. Пишаймося.
akido
 
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