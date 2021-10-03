Допомога з МФО

Привіт,
прошу адекватної поради, так як сам вже не стягую.
9 місяців назад залишився без роботи і встряг в кредити МФО. Просточень небуло, все платив всправно, дещо пролонговував, дещо закривав.
Зараз з нормальною роботою і вроді і хорошою ЗП, але неможу вилізти з тих кредитів. Занадто великі відсотки щомісяця + жити на щось треба також(( загальна сума десь позик ~60к.
Порадьте де можна перекредитуватся, навіть приватно, щоб закрити ці борги і сплачувати адекватні відсотки. Банки само собою відпадають, кредитна історія так собі.