За останні шість місяців Україна отримала рекордні інвестиції за 4 роки.
Дивися повний текст Рекордні інвестиції за 4 роки: Шмигаль назвав суму, яку отримала Україна за шість місяців.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 13:58
Рекордні інвестиції за 4 роки: Шмигаль назвав суму, яку...
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Дивися повний текст Рекордні інвестиції за 4 роки: Шмигаль назвав суму, яку отримала Україна за шість місяців.
Додано: Пон 04 жов, 2021 13:58
а можна побачити детальний список? бо ви такі розумні, що могли й кредити сюди напхати
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