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Стало відомо, хто завершить будівництво Дарницького...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:59
Пропонуємо до обговорення:
Регіональна філія "Південно-Західна залізниця "АТ "Укрзалізниця "(УЗ) підписала контракт на 1,15 млрд грн з компанією "Автострада" на проведення будівельних робіт на залізнично-автомобільному мосту через Дніпро в Києві.
Дивися повний текст Стало відомо, хто завершить будівництво Дарницького мосту в Києві за 1,15 млрд грн
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Додано: Пон 04 жов, 2021 14:59
А какая же дата? Снова бесконечная история.
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