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Нафтогаз підняв тарифи для клієнтів постачальника...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:18
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить інформація на сайті "Нафтогазу".
Дивися повний текст Нафтогаз підняв тарифи для клієнтів постачальника «останньої надії»
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Додано: Пон 04 жов, 2021 15:18
Зимой всех пригласят?
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Додано: Пон 04 жов, 2021 15:27
Перемога!
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Додано: Пон 04 жов, 2021 15:36
7,99 - это уже самый низкий тариф, замечательно.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 15:42
ну, если не загонят на экспорт газ внутренней добычи, то сезон может и пропетляем.
Вообще за теплую зиму пора свечки ставить, коллективно молиться штоле, может строчку в "отче наш" отдельно добавить
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Додано: Пон 04 жов, 2021 17:00
Че так дешево?)
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Додано: Вів 05 жов, 2021 13:28
тут без руки Кремля не обошлось
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