Японська компанія Takeda Pharmaceutical заявила про причину виникнення домішок у вакцині Moderna. Там вважають, що до цьому призвела "помилка людини".
Дивися повний текст В Японії назвали причину наявності домішок в Moderna.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 15:44
В Японії назвали причину наявності домішок в Moderna
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Дивися повний текст В Японії назвали причину наявності домішок в Moderna.
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