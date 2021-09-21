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В Японії назвали причину
наявності домішок в Moderna

В Японії назвали причину наявності домішок в Moderna
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:44

В Японії назвали причину наявності домішок в Moderna

Пропонуємо до обговорення:
Японська компанія Takeda Pharmaceutical заявила про причину виникнення домішок у вакцині Moderna. Там вважають, що до цьому призвела "помилка людини".

Дивися повний текст В Японії назвали причину наявності домішок в Moderna.
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