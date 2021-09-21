Японська компанія Takeda Pharmaceutical заявила про причину виникнення домішок у вакцині Moderna. Там вважають, що до цьому призвела "помилка людини".
Дивися повний текст В Японії назвали причину наявності домішок в Moderna.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 15:44
В Японії назвали причину наявності домішок в Moderna
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Дивися повний текст В Японії назвали причину наявності домішок в Moderna.
Додано: Вів 05 жов, 2021 20:47
gap іноді може перекладатися як проріз. Але тут це порушення зазору між ковпачком і каруселлю при дозуванні на фасовочній лінії, що мало місце після заміни обладнання. Через тертя деталей у пляшку з вакциною потрапляли часточки нержавіючої сталі при виготовленні трьох партій. І, головне, Takeda і Модерна визнали, що це ніяк не вплинуло на кілька смертей вакцинованих у Японії. Див.
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