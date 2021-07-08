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Держаудитслужба виявила в Аграрному фонді фінансових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 19:36
Пропонуємо до обговорення:
Державна аудиторська служба під час ревізії Аграрного фонду виявила фінансових порушень та втрату активів на загальну суму 2,1 млрд грн.
Дивися повний текст Держаудитслужба виявила в Аграрному фонді фінансових порушень та втрату активів на понад 2 млрд грн
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R2
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Додано: Пон 04 жов, 2021 19:36
Скількох людей посадили з конфіскацією? хоч одного крайнього знайшли? чи всю вину на себе взяли миші?
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shlyocuk
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