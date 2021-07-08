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Держаудитслужба виявила в
Аграрному фонді фінансових...

Держаудитслужба виявила в Аграрному фонді фінансових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:36

Держаудитслужба виявила в Аграрному фонді фінансових...

Пропонуємо до обговорення:
Державна аудиторська служба під час ревізії Аграрного фонду виявила фінансових порушень та втрату активів на загальну суму 2,1 млрд грн.

Дивися повний текст Держаудитслужба виявила в Аграрному фонді фінансових порушень та втрату активів на понад 2 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:36

Скількох людей посадили з конфіскацією? хоч одного крайнього знайшли? чи всю вину на себе взяли миші?
shlyocuk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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