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В Україні рекордно подорожчав автогаз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 жов, 2021 20:15
Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня поточного року метан (CNG) — газ, який здебільшого використовують маршрутки, комунальний та вантажний транспорт здорожчав на 50 %.
Дивися повний текст В Україні рекордно подорожчав автогаз
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Додано: Пон 04 жов, 2021 20:16
Ждём новый виток роста цен
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