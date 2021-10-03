З 1 жовтня поточного року метан (CNG) — газ, який здебільшого використовують маршрутки, комунальний та вантажний транспорт здорожчав на 50 %.
Дивися повний текст В Україні рекордно подорожчав автогаз.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 20:15
В Україні рекордно подорожчав автогаз
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Дивися повний текст В Україні рекордно подорожчав автогаз.
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