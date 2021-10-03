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В Україні рекордно
подорожчав автогаз

В Україні рекордно подорожчав автогаз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:15

В Україні рекордно подорожчав автогаз

Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня поточного року метан (CNG) — газ, який здебільшого використовують маршрутки, комунальний та вантажний транспорт здорожчав на 50 %.

Дивися повний текст В Україні рекордно подорожчав автогаз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 20:16

Ждём новый виток роста цен
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 03:13

Какая прекрасная математика.
Крупнейшая сеть ... повысила цены на 47%. В результате такого подорожания могут вырасти цены на перевозки до 80%.
alter
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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