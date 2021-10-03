У Національному банку України вважають суттєвими ризики запровадження нових карантинних обмежень.
Дивися повний текст Скільки втратить економіка в разі нового локдауну: у НБУ розрахували можливі збитки.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 21:49
Скільки втратить економіка в разі нового локдауну: у НБУ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки втратить економіка в разі нового локдауну: у НБУ розрахували можливі збитки.
Додано: Пон 04 жов, 2021 21:49
Судя по всему вакцинироваться 50% населения 2 дозами мы не успеем до НГ, а там окажется что нужно колоть 3-4-5 дозы, (когда это вакцины начали так работать?).
Локдауну быть.
Если судить по скорости роста числа больных октябрь в 20 числах закроют Киев.
Додано: Пон 04 жов, 2021 22:33
когда люди уже перестанут смотреть на количество больных количество вакцинированых и прочче
- доктор когда будет локдаун ?
- я не знаю я не политик ...
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