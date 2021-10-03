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Скільки втратить економіка в
разі нового локдауну: у НБУ...

Скільки втратить економіка в разі нового локдауну: у НБУ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:49

Скільки втратить економіка в разі нового локдауну: у НБУ...

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України вважають суттєвими ризики запровадження нових карантинних обмежень.

Дивися повний текст Скільки втратить економіка в разі нового локдауну: у НБУ розрахували можливі збитки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 21:49

Судя по всему вакцинироваться 50% населения 2 дозами мы не успеем до НГ, а там окажется что нужно колоть 3-4-5 дозы, (когда это вакцины начали так работать?).
Локдауну быть.
Если судить по скорости роста числа больных октябрь в 20 числах закроют Киев.
straponesa
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 22:33

  straponesa написав:Судя по всему вакцинироваться 50% населения 2 дозами мы не успеем до НГ, а там окажется что нужно колоть 3-4-5 дозы, (когда это вакцины начали так работать?).
Локдауну быть.
Если судить по скорости роста числа больных октябрь в 20 числах закроют Киев.


когда люди уже перестанут смотреть на количество больных количество вакцинированых и прочче

- доктор когда будет локдаун ?
- я не знаю я не политик ...
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