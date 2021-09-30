НБУ вважає такі операції ризикованими.
Дивися повний текст В НБУ пояснили, чому ігнорують прохання банків дозволити випуск криптовалютних карток.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 08:05
В НБУ пояснили, чому ігнорують прохання банків дозволити...
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Дивися повний текст В НБУ пояснили, чому ігнорують прохання банків дозволити випуск криптовалютних карток.
Додано: Вів 05 жов, 2021 08:06
Зеленский В А: мы отмывать грязные деньги никому не дадим - сами будем!
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