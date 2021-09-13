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Оператор ГТС інвестує у
реконструкцію компресорної...

Оператор ГТС інвестує у реконструкцію компресорної...
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:48

Оператор ГТС інвестує у реконструкцію компресорної...

Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) інвестує в реконструкцію компресорної станції "Яготин" понад 2 мільярди гривень.

Дивися повний текст Оператор ГТС інвестує у реконструкцію компресорної станції «Яготин» понад два мільярди.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:48

Это какой такой газ собственной добычи собираются перекачивать? Тот которого нет на 4 млрд кубов? Или нужно срочно освоить 2 млрд грн?
astatempo
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