ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) інвестує в реконструкцію компресорної станції "Яготин" понад 2 мільярди гривень.
Дивися повний текст Оператор ГТС інвестує у реконструкцію компресорної станції «Яготин» понад два мільярди.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 09:48
Оператор ГТС інвестує у реконструкцію компресорної...
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Дивися повний текст Оператор ГТС інвестує у реконструкцію компресорної станції «Яготин» понад два мільярди.
Додано: Вів 05 жов, 2021 09:48
Это какой такой газ собственной добычи собираются перекачивать? Тот которого нет на 4 млрд кубов? Или нужно срочно освоить 2 млрд грн?
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