|
|
Банкіри розходяться щодо прогнозу курсу гривні до кінця...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 05 жов, 2021 11:03
Пропонуємо до обговорення:
Банкіри розходяться в думках щодо прогнозу курсу гривні.
Дивися повний текст Банкіри розходяться щодо прогнозу курсу гривні до кінця року (опитування)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95656
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 жов, 2021 11:03
смишно, а 26 не хотите
-
rorandak
-
-
- Повідомлень: 397
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|54
|
Пон 04 жов, 2021 15:38
R2
|
|4
|456
|
П'ят 01 жов, 2021 17:30
Dimar
|
|4
|406
|
П'ят 01 жов, 2021 09:41
yegres