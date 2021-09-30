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Банкіри розходяться щодо
прогнозу курсу гривні до кінця...

Банкіри розходяться щодо прогнозу курсу гривні до кінця...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 11:03

Банкіри розходяться щодо прогнозу курсу гривні до кінця...

Пропонуємо до обговорення:
Банкіри розходяться в думках щодо прогнозу курсу гривні.

Дивися повний текст Банкіри розходяться щодо прогнозу курсу гривні до кінця року (опитування).
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