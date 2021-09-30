Банкіри розходяться в думках щодо прогнозу курсу гривні.
Дивися повний текст Банкіри розходяться щодо прогнозу курсу гривні до кінця року (опитування).
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Додано: Вів 05 жов, 2021 11:03
Банкіри розходяться щодо прогнозу курсу гривні до кінця...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Банкіри розходяться щодо прогнозу курсу гривні до кінця року (опитування).
Додано: Вів 05 жов, 2021 14:26
Виходить, що курс все-таки формує ринок (попит-пропозиція), а не регулює нацбанк інтервенціями. Ще хочу відмітити, не один раз ловив себе на думці: в разі якщо банкіри кричать про зростання курсу - він обов'язково буде падати і навпаки.
Додано: Вів 05 жов, 2021 14:29
Тобто це свого роду спроба (банкірів) вплинути на курс, вкиданням потрібної інформації.
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