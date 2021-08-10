Подорожчання енергоресурсів і проблеми з поставками багатьох товарів можуть призвести до глобальної кризи цієї зими.
Дивися повний текст «Боротьба за ресурси вже почалася»: у Bloomberg прогнозують глобальну світову кризу.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 12:21
«Боротьба за ресурси вже почалася»: у Bloomberg...
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Дивися повний текст «Боротьба за ресурси вже почалася»: у Bloomberg прогнозують глобальну світову кризу.
Додано: Вів 05 жов, 2021 12:21
І тількі Україні нема чого хвилюватися, бо зерна вродило ого-го як багато, так?
Додано: Вів 05 жов, 2021 13:13
Так но его продадут заграницу
Так но его продадут заграницу
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