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«Боротьба за ресурси вже
почалася»: у Bloomberg...

«Боротьба за ресурси вже почалася»: у Bloomberg...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:21

«Боротьба за ресурси вже почалася»: у Bloomberg...

Пропонуємо до обговорення:
Подорожчання енергоресурсів і проблеми з поставками багатьох товарів можуть призвести до глобальної кризи цієї зими.

Дивися повний текст «Боротьба за ресурси вже почалася»: у Bloomberg прогнозують глобальну світову кризу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:21

І тількі Україні нема чого хвилюватися, бо зерна вродило ого-го як багато, так?
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 13:13

Так но его продадут заграницу

Так но его продадут заграницу
yuritanov
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Модератори: Ірина_, Модератор

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