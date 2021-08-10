Подорожчання енергоресурсів і проблеми з поставками багатьох товарів можуть призвести до глобальної кризи цієї зими.
Дивися повний текст «Боротьба за ресурси вже почалася»: у Bloomberg прогнозують глобальну світову кризу.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 12:21
«Боротьба за ресурси вже почалася»: у Bloomberg...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Боротьба за ресурси вже почалася»: у Bloomberg прогнозують глобальну світову кризу.
Додано: Вів 05 жов, 2021 12:21
І тількі Україні нема чого хвилюватися, бо зерна вродило ого-го як багато, так?
Додано: Вів 05 жов, 2021 13:13
Так но его продадут заграницу
Так но его продадут заграницу
Додано: Вів 05 жов, 2021 16:48
Re: «Боротьба за ресурси вже почалася»: у Bloomberg...
Буде як з масками на початку ковіду. Їх було ого-го як багато але слуги наріду їх продали по 20 коп у Китай (гроші собі в кишеню). А потім вимагали щоб нарід маски усюди вдягав і продавали їх йому по 10 гривень (гроші знов собі в кишеню).
Лохи платять нелохам завжди.
Додано: Вів 05 жов, 2021 17:01
Автор намекает что пора всем податься в фермеры,до этого была тоже подобная статья о том как выгодно купить землю и растить пшеницу,а то рынок земли вроде и есть а желающих купить как то маловато...
Додано: Вів 05 жов, 2021 17:48
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