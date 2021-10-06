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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Fairo

Fairo
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

Оцініть обслуговування та обґрунтуйте свою оцінку

Fairo 0 5 0
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 0
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:24

Fairo

Fairo — це фінансовий інструмент для підприємців від Райффайзен Банк.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 12:43

Хрень какая-то мёртворождённая.
Но это точно не банк, а нечто вроде финтеха или ПС.
То есть - сюда: ФінТех та Платіжні системи
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:28

Re: Fairo

  mustbe написав:Хрень какая-то мёртворождённая.

А чого?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 13:02

  Квесторе_поверніться написав:
  mustbe написав:Хрень какая-то мёртворождённая.

А чого?

Просто не представляю - кому это может быть интересно ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:49

Дурка якась? :)


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