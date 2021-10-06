Інформаційна картка
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 жов, 2021 12:24
Fairo
Інформаційна картка
Додано: Вів 05 жов, 2021 12:43
Хрень какая-то мёртворождённая.
Но это точно не банк, а нечто вроде финтеха или ПС.
То есть - сюда: ФінТех та Платіжні системи
Додано: Сер 06 жов, 2021 12:28
Re: Fairo
Додано: Сер 06 жов, 2021 13:02
|