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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 149150151152

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:37

Спам

Застосунок почав зловживати рекламними сповіщеннями, окремо відключити - не передбачено. Доводиться повністю забороняти надсилати пуші, навіть - важливі. Якщо нічого не зміниться, закрию картку - вигоди вже закінчилися.
valweb
 
Повідомлень: 25
З нами з: 06.09.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:43

Re: Банк Власний Рахунок

Пришла персональная скидка на продукты 25% от полной стоимости, будут бонусами не больше 200 грн. Выбрала, оплатила - бонус примерно 10%. Чего-то я не понимаю...
Hella
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 25.08.09
Подякував: 144 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:44

Давно сповіщення вимкнуті, бо дістав. Так більше того, навіть якщо захотіти самому подивитися в повідомлення в додатку, воно каже, що у вас сповіщення вимкнені, то ми вам нічого не покажемо.
M-Audio
 
Повідомлень: 3353
З нами з: 23.03.11
Подякував: 626 раз.
Подякували: 485 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:46

  Hella написав:Пришла персональная скидка на продукты 25% от полной стоимости, будут бонусами не больше 200 грн. Выбрала, оплатила - бонус примерно 10%. Чего-то я не понимаю...


може не спрацювала пп у вас, зверніться до них у чат, розберуться
Leritta
 
Повідомлень: 31
З нами з: 07.03.23
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 20:49

  Leritta написав:
  Hella написав:Пришла персональная скидка на продукты 25% от полной стоимости, будут бонусами не больше 200 грн. Выбрала, оплатила - бонус примерно 10%. Чего-то я не понимаю...


може не спрацювала пп у вас, зверніться до них у чат, розберуться


Спасибо, не сообразила ). Попробую!
Hella
 
Повідомлень: 1272
З нами з: 25.08.09
Подякував: 144 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 22:26

  Hella написав:Пришла персональная скидка на продукты 25% от полной стоимости, будут бонусами не больше 200 грн. Выбрала, оплатила - бонус примерно 10%. Чего-то я не понимаю...

Може на акційні товари не розповсюджується? У застосунку Сільпо дивилися цей чек, які там акції спрацювали?
klug
 
Повідомлень: 8746
З нами з: 18.08.14
Подякував: 363 раз.
Подякували: 1226 раз.
 
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  #<1 ... 149150151152
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