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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 тра, 2025 12:20
Leritta У нас тревоги не было, а по стране не угадать.
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Hella
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Додано: Суб 03 тра, 2025 12:25
Ferlakur написав:
Всьо, кредитний ліміт вже не заДія
ти, тільки за свої.
Ви вже закрили рахунок в БВР? Я думаю закрити карту/рахунок, бо користі немає після цієї комісії. І тому виникає питання - чи можна це зробити онлайн? Чи є якісь підводні камені при закритті їх картки?
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heystardream
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Додано: Пон 05 тра, 2025 09:13
heystardream написав: Ferlakur написав:
Всьо, кредитний ліміт вже не заДія
ти, тільки за свої.
Ви вже закрили рахунок в БВР? Я думаю закрити карту/рахунок, бо користі немає після цієї комісії. І тому виникає питання - чи можна це зробити онлайн? Чи є якісь підводні камені при закритті їх картки?
можна в додатку, через 15 днів закриють рахунок, картку анулюють одразу
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 17:36
Hella написав:
Пришла персональная скидка на продукты 25% от полной стоимости, будут бонусами не больше 200 грн. Выбрала, оплатила - бонус примерно 10%. Чего-то я не понимаю...
А Ви впевнені, що там "бонусами не більше"? Бо у мене в пропозиції фігурує сума у 600 грн, і, як виявилося - це не максимальна сума бонусів, а максимальна сума покупок, від якої буде знижка 25%. Я вчитався, аж коли побачив у застосунку Сільпо, що "бігунок" вже заповнений, а 600 грн бонусів я явно ще не набрав. Тобто, я міг отримати максимум 150 грн знижки (600 / 4), а Ви, ймовірно, 50 грн.
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klug
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