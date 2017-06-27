|
|
|
Банк Власний Рахунок
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 тра, 2025 12:20
Leritta У нас тревоги не было, а по стране не угадать.
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 1293
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 03 тра, 2025 12:25
Ferlakur написав:
Всьо, кредитний ліміт вже не заДія
ти, тільки за свої.
Ви вже закрили рахунок в БВР? Я думаю закрити карту/рахунок, бо користі немає після цієї комісії. І тому виникає питання - чи можна це зробити онлайн? Чи є якісь підводні камені при закритті їх картки?
-
heystardream
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 25.01.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 05 тра, 2025 09:13
heystardream написав: Ferlakur написав:
Всьо, кредитний ліміт вже не заДія
ти, тільки за свої.
Ви вже закрили рахунок в БВР? Я думаю закрити карту/рахунок, бо користі немає після цієї комісії. І тому виникає питання - чи можна це зробити онлайн? Чи є якісь підводні камені при закритті їх картки?
можна в додатку, через 15 днів закриють рахунок, картку анулюють одразу
-
24589
-
-
- Повідомлень: 229
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 09 тра, 2025 17:36
Hella написав:
Пришла персональная скидка на продукты 25% от полной стоимости, будут бонусами не больше 200 грн. Выбрала, оплатила - бонус примерно 10%. Чего-то я не понимаю...
А Ви впевнені, що там "бонусами не більше"? Бо у мене в пропозиції фігурує сума у 600 грн, і, як виявилося - це не максимальна сума бонусів, а максимальна сума покупок, від якої буде знижка 25%. Я вчитався, аж коли побачив у застосунку Сільпо, що "бігунок" вже заповнений, а 600 грн бонусів я явно ще не набрав. Тобто, я міг отримати максимум 150 грн знижки (600 / 4), а Ви, ймовірно, 50 грн.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8846
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 1240 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Нед 11 тра, 2025 20:10
heystardream написав:
Ви вже закрили рахунок в БВР? Я думаю закрити карту/рахунок, бо користі немає після цієї комісії. І тому виникає питання - чи можна це зробити онлайн? Чи є якісь підводні камені при закритті їх картки?
У мене карта БВР без кредитного ліміта (свого часу відмовився, бо активно юзав "Назбиратус"). Останніми місяцями не користуюсь. Ось думаю: чи закрити, чи нехай буде, може, колись щось цікаве вилізе. Воно ж наче їсти не просить. Усюди по нулях, тобто за неактивність не спише.
Чи Бобер вже в мінус за неактивність списує?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 6395
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 1065 раз.
- Подякували: 4871 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
13
2
Додано: Пон 09 чер, 2025 23:35
Оплата дольками працює не для всіх
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1436
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 10 чер, 2025 13:04
klug
Извините, давно не заходила и только увидела ответ.
Я уже точно не помню, как там было, ведь после срабатывания акции она из приложения удаляется и уточнить невозможно.
В следующий раз буду более внимательна и не очень доверять ).
-
Hella
-
-
- Повідомлень: 1293
- З нами з: 25.08.09
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 28 лип, 2025 18:24
Підкажіть, чи варто відкривати цю картку, і чи дійсно бонуси, які надаються варті уваги?
-
aanonimovic594
-
-
- Повідомлень: 65
- З нами з: 22.07.25
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 28 лип, 2025 18:41
aanonimovic594
Якщо часто купляєте в сільпо,то є сенс
-
гуляйполе
-
-
- Повідомлень: 442
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 29 лип, 2025 07:10
гуляйполе написав:aanonimovic594
Якщо часто купляєте в сільпо,то є сенс
Який? Акційного товару для БВР вкрай мало, бонуси мізерні, акції здебільшого тупі. Хіба оплата дольками... Може ще для тих, хто живе на піці та вині є резон, а так Бобер здувся - були значно кращі часи.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8846
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 371 раз.
- Подякували: 1240 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|2660
|1615334
|
|
|9
|7002
|
|
|201
|141158
|
|