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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 лип, 2025 09:19
klug написав:
Який? Акційного товару для БВР вкрай мало, бонуси мізерні, акції здебільшого тупі. Хіба оплата дольками... Може ще для тих, хто живе на піці та вині є резон, а так Бобер здувся - були значно кращі часи.
2% чистыми на Сильпо ж при обороте от 10к/месяц. Больше никто не насыпает.
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ramzes4
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Додано: Вів 29 лип, 2025 09:21
ramzes4 написав: klug написав:
Який? Акційного товару для БВР вкрай мало, бонуси мізерні, акції здебільшого тупі. Хіба оплата дольками... Може ще для тих, хто живе на піці та вині є резон, а так Бобер здувся - були значно кращі часи.
2% чистыми на Сильпо ж при обороте от 10к/месяц. Больше никто не насыпает.
Глобус 2.5
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lamal
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Додано: Вів 29 лип, 2025 09:54
lamal написав:
]Глобус 2.5
Я конечно понимаю, что сейчас каникулы, но 2.5 грязными меньше 2.0 чистыми
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ramzes4
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Додано: Вів 29 лип, 2025 10:01
ramzes4 написав: lamal написав:
]Глобус 2.5
Я конечно понимаю, что сейчас каникулы, но 2.5 грязными меньше 2.0 чистыми
Але і обороти мати не треба.
Хоча направду, немає в Глобусі 2,5%.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 10:17
klug написав: гуляйполе написав:aanonimovic594
Якщо часто купляєте в сільпо,то є сенс
Який? Акційного товару для БВР вкрай мало, бонуси мізерні, акції здебільшого тупі. Хіба оплата дольками... Може ще для тих, хто живе на піці та вині є резон, а так Бобер здувся - були значно кращі часи.
от дольки для Маудау як раз і є цікавою штукою. Є деякі речі, які відслідковую там і так як я нікуди не поспішаю
, то ловлю дуууже гарну знижку по ним. потім міксую це з промокодом і зверху оплата дольками. Якось так
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Додано: Вів 29 лип, 2025 13:57
"Дольки" - це як "Оплата частинами" в Приваті?
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V2
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Додано: Вів 29 лип, 2025 14:22
V2 написав:
"Дольки" - це як "Оплата частинами" в Приваті?
Ага, тільки з кредитних.
Але мені і дебетка потрібна, а її (окремо) немає тута
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Додано: Сер 30 лип, 2025 08:05
lamal написав:
ramzes4 написав:2% чистыми на Сильпо ж при обороте от 10к/месяц. Больше никто не насыпает.
Глобус 2.5
де 2.5 ?
2 брудними кредитними
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