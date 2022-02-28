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Обслуговування в українських
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todobank

todobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

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todobank 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:08

Re: todobank

интересный сбой "ваш номер" и левый номер телефона... если конечно меня не хакнули
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:32

  cohan написав:интересный сбой "ваш номер" и левый номер телефона... если конечно меня не хакнули

Да! тоже была аналогичная хрень! :evil:

дней 10-17 назад, после обновления todo-приложения.

может связано с тем, что прям перед этим я пользовал приложение ВодафонПэй(ШэрПэй) на этом же устройстве: читал, что вроде оттуда уши могут торчать...

номер левый был этот: +380662087669

после сноса todo-приложения и новой его переустановки - тот тел больше не маячил
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:36

  flysoulfly написав:
  cohan написав:интересный сбой "ваш номер" и левый номер телефона... если конечно меня не хакнули

Да! тоже была аналогичная хрень! :evil:

дней 10-17 назад, после обновления todo-приложения.

может связано с тем, что прям перед этим я пользовал приложение ВодафонПэй(ШэрПэй) на этом же устройстве: читал, что вроде оттуда уши могут торчать...

номер левый был этот: +380662087669

после сноса todo-приложения и новой его переустановки - тот тел больше не маячил


у меня что-то вроде 099 *676765 еще подумал что тестовый какой-то
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:40

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  cohan написав:интересный сбой "ваш номер" и левый номер телефона... если конечно меня не хакнули

Да! тоже была аналогичная хрень! :evil:

дней 10-17 назад, после обновления todo-приложения.

может связано с тем, что прям перед этим я пользовал приложение ВодафонПэй(ШэрПэй) на этом же устройстве: читал, что вроде оттуда уши могут торчать...

номер левый был этот: +380662087669

после сноса todo-приложения и новой его переустановки - тот тел больше не маячил


у меня что-то вроде 099 *676765 еще подумал что тестовый какой-то

а про приложение ВодафонПэй(ШэрПэй) - не так же как у меня?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:45

  flysoulfly написав:а про приложение ВодафонПэй(ШэрПэй) - не так же как у меня?


не, сейчас проверил - не стоит: я ставил его летом как-то для выполнения ОТП акции "6 пдатежей на разных", но перешел потом на TAS4U после того как Шарпей за все пооплнения кром основного номера комис брал
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 14:26

покращення...?
дневной лимит выхода р2р 50 000 никак не поднять?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:03

  flysoulfly написав:покращення...?
дневной лимит выхода р2р 50 000 никак не поднять?


и какой размер спонсорской помощи вы платите примату за п2п-вывод? 0,5% или 1% ?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:46

  IMPRINTER написав:
  flysoulfly написав:покращення...?
дневной лимит выхода р2р 50 000 никак не поднять?

и какой размер спонсорской помощи вы платите примату за п2п-вывод? 0,5% или 1% ?

Я ? - примату ?
todoкартой ?

"...перестаньте говорить загадками, вы меня изводите..." (М.Жванецкий)

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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:32

  flysoulfly написав:
  IMPRINTER написав:
  flysoulfly написав:покращення...?
дневной лимит выхода р2р 50 000 никак не поднять?

и какой размер спонсорской помощи вы платите примату за п2п-вывод? 0,5% или 1% ?

Я ? - примату ?
todoкартой ?

"...перестаньте говорить загадками, вы меня изводите..." (М.Жванецкий)

.


я наверное думал, что на ветке примата )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 18:31

Re: todobank

Проценты на остаток пришли. Молодцы!
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/CHz9iW4D А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 ПУМБ (+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d ConcordBank (+99 грн): https://ref.neobank.one/BEDs7DqRTdDCeHeE9 Банк Восток (+50 грн): https://bvr.page.link/ZaDH Окарта Идея (+50 грн): viber://pa?chatURI=Obankua&context=02590702 izibank (+50 грн): https://izibank.com.ua/r/b3VM
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