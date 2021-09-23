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Ірпінь лідирує з будівництва
житла у Київській області -...

Ірпінь лідирує з будівництва житла у Київській області -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:23

Ірпінь лідирує з будівництва житла у Київській області -...

Пропонуємо до обговорення:
Ірпінь став лідером з будівництва житла у Київській області - Держстат

Дивися повний текст Ірпінь лідирує з будівництва житла у Київській області - Держстат.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 14:24

Ох уже этот Ирпень - https://nerukhomi.ua/novostrojki-g-irpen/, он уже лет 10 лидирует по темпам строительства, а жить там становится все хуже и хуже, садиков и школ нет, а в киев не проехать
_Klim
 
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