Ірпінь став лідером з будівництва житла у Київській області - Держстат
Дивися повний текст Ірпінь лідирує з будівництва житла у Київській області - Держстат.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 14:23
Ірпінь лідирує з будівництва житла у Київській області -...
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Дивися повний текст Ірпінь лідирує з будівництва житла у Київській області - Держстат.
Додано: Вів 05 жов, 2021 14:24
Ох уже этот Ирпень -
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