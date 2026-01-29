Гринпены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней.
Ну так і скажіть що пояснювати треба. Тут всі наче погодились, що від літаків чекають нарешті прогнати КАБометателів СУ34 і частково Су35. КАБи нищать укріпрайони разом з піхотою і розрахунками БПЛА . То знижується дефіцит дефіцит піхотинців , якщо таки КАБів буде менше? Літаки самі метають КАБи , чим в першу чергу нищать розрахунки БПЛА , та піхоту в наступі. По простому не допускаючи штурмові групи до лінії окопів. То це зменшує потребу в піхоті? Це все непотрібна гра слів, і чіпляння, чим хунтер (і лише цим) тут і займається. Ви стаєте в ряд до нього. Щодо «не важливо що пише, важливо хто пише». Ви за собою мабуть не помічаєте вже, що ви як хантер будь яку позитивну новину перетворюєте в «ну і що, це закінчить війну? Ні, давайте скоріше просити путіна про мир, а не розказувати про здобутки та нову зброю». Подумайте також над цим.
якість солдата має значення, 25-45 років чи 58-59?
генерал армії у 70років?
Колишнього міністра оборони і ексрегіонала Кузьмука, у 2022 р. призначеного радником Командувача Сил ТрО, сьогодні (7грудня 2025р) звільнили з посади
за чотири роки війни він був радником у трьох міністрів оборони.
“У відповідь на численні запити: Генерал армії Олександр Кузьмук був призначений позаштатним радником Командувача Сил ТрО ЗСУ відповідним наказом від 14.10.2022 року. Згідно із сьогоднішнім рішенням Командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника”, – йдеться у повідомленні.
Хто такий Олександр Кузьмук Кузьмук став генералом армії у 1998 році. Він був депутатом Верховної Ради 4,6 і 7-го скликань від “Партії регіонів” і двічі міністром оборони – у 1996-2001 рр. та в період 2004-2005 років. У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив з військової служби у відставку за віком “з правом носіння військової форми”. За даними ЗМІ, Кузьмук потрапив до висновків експертизи як один з міністрів оборони, за якого знизилася обороноздатність України. У 2018 році Київський науково-дослідний інститут судових експертиз на замовлення Верховної Ради з’ясував, що за Олександра Кузьмука – з 24 вересня 2004-го до 3 лютого 2005 року – зі складу ЗСУ вивели 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП/БТР, 96 літаків і 18 вертольотів Міноборони. У 2000 році внаслідок невдалих навчань українських військових ракета типу “Точка-У”, без бойового заряду, влучила у 9-поверхівку в Броварах Київської області – троє мешканців загинуло, іще п’ятеро отримали важкі поранення. Протягом трьох днів Міноборони не визнавало своєї провини. А коли факти вже стали незаперечними, міністр Кузьмук відмовився йти у відставку. 6 грудня у День Збройних сил України Кузьмук вручив військовим Сил ТрО нагороди та цінні подарунки за дорученням генерал-майора Ігоря Плахути. Це викликало обурення в соцмережах.
Як передає «Громадське», у березні 2014-го генерал приїздив до українських військових, заблокованих у Криму на початку окупації півострова росіянами. За словами Олексія Никифорова, який був «замполітом» 501 батальйону морської піхоти, Кузьмук зібрав командирів усіх військових частин Криму і з трибуни їм заявив:
«Ви тут у „чапаєвих“ не грайте. Один постріл у Сараєві призвів до Першої світової війни».
Схоже, таким чином Кузьмук натякав українським військовим не чинити збройний опір окупантам.
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 04 чер, 2026 13:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:... Это то, о чём я вам писал вчера или позавчера - вы в последнее время "макаете" не мысли или мнения, а конкретных людей. Практически независимо от того, что они пишут. И точно так же не "макаете" некоторых других даже за явный бред. У меня есть предположения, почему так происходит, но очень не хотелось бы в них верить. А по сути вам уже sashaqbl ответил. Он почему-то правильно понял мой пост.
ви коли ЛАД почнете робити те, про що так завзято пишете. ви ж собі дозволяєте накидати на мене, що все, що я пишу - це дурниці. хоча це стосується саме ваших дописів. що ви якісно засвоїли в радянські часи - це демагогію... на жаль... ніякї поваги до іншої думки й близько немає...
Гринпены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней.
Ну так і скажіть що пояснювати треба. Тут всі наче погодились, що від літаків чекають нарешті прогнати КАБометателів СУ34 і частково Су35. КАБи нищать укріпрайони разом з піхотою і розрахунками БПЛА . То знижується дефіцит дефіцит піхотинців , якщо таки КАБів буде менше? Літаки самі метають КАБи , чим в першу чергу нищать розрахунки БПЛА , та піхоту в наступі. По простому не допускаючи штурмові групи до лінії окопів. То це зменшує потребу в піхоті? Це все непотрібна гра слів, і чіпляння, чим хунтер (і лише цим) тут і займається. Ви стаєте в ряд до нього.
Щодо «не важливо що пише, важливо хто пише». Ви за собою мабуть не помічаєте вже, що ви як хантер будь яку позитивну новину перетворюєте в «ну і що, це закінчить війну? Ні, давайте скоріше просити путіна про мир, а не розказувати про здобутки та нову зброю». Подумайте також над цим.
Не знижує. А якщо навіть знижує, то дуже не суттєво. Если сообщается, что 80% уничтожаемой живой силы противника приходится на дроны + сколько-то на артиллерию и др. средства, то на долю авиации приходится очень немного. Сомневаюсь, что КАБы используют для уничтожения "розрахунків БПЛА". Слишком мелкая цель для КАБов. Я не "перетворюю будь яку позитивну новину в «ну і що, це закінчить війну?" И часто задумываюсь, не преуменьшаю ли я их значение. По-моему, нет. Но я против преувеличения роли этих "позитивних новин". За трезвую оценку их влияния на ход войны. Уже 4 года враги обстреливают Украину ракетами и дронами. Привело это их к победе? Нет. Точно так же наши обстрелы российских объектов это позитивна новина, но, действительно, "це закінчить війну?" И мне не надо "також", я об этом думаю всё время. Рубио, вероятно, правильно сказал, что в нашей войне нет военного решения. И, уж простите, я не могу и не собираюсь радоваться тому, что мы защищаем Европу жизнями и судьбами украинцев. Даже если мы делаем это за их деньги.
Гринпены не заменяют пехоту и не снижают потребность в ней.
Ну так і скажіть що пояснювати треба. Тут всі наче погодились, що від літаків чекають нарешті прогнати КАБометателів СУ34 і частково Су35. КАБи нищать укріпрайони разом з піхотою і розрахунками БПЛА . То знижується дефіцит дефіцит піхотинців , якщо таки КАБів буде менше? Літаки самі метають КАБи , чим в першу чергу нищать розрахунки БПЛА , та піхоту в наступі. По простому не допускаючи штурмові групи до лінії окопів. То це зменшує потребу в піхоті? Це все непотрібна гра слів, і чіпляння, чим хунтер (і лише цим) тут і займається. Ви стаєте в ряд до нього. Щодо «не важливо що пише, важливо хто пише». Ви за собою мабуть не помічаєте вже, що ви як хантер будь яку позитивну новину перетворюєте в «ну і що, це закінчить війну? Ні, давайте скоріше просити путіна про мир, а не розказувати про здобутки та нову зброю». Подумайте також над цим.
Він має психологічний блок думок які приводять до висновку про погіршення ситуації в педерації.... Тому я підтверджу слова Хотаба 1 Якщо 16 Гріпенів з метеорами відженуть десяток другий сушок які ЩОМІСЯЦЯ скидють 7000-7500 кабів вагою в 500 кг... - це змінить НА КРАЩЕ позицію нашої піхоти? Це зменшить наші втрати? А якщо зменшить втрати -це покращить можливість відпусків/ротацій? 2 Чим відрізняється роботизований наземний дрон з вмонтованим кулеметом і захистом від захоплення(самопідрив) ? Для атакуючого наші позиції педераційника цей дрон погіршує ситуацію? Чи захищає він оператора, якого можна перемістити на 10+км в тил від нуля? 3 З розповідей військовий не так страшно на нулі...як сама ротація з нуля на другу лінію... коли подекуди 15 км йдуть протягом кількох діб , виключно по сіряку.... Що легше Замінити боєзапас(енергозапас) в дроні ? чи провести ротацію людей і забезпечувати їх харчами/водою?
Тому постійно цікавлюс В Полтаві ЗАБОРОНИЛИ використання педераційної ( а Полтава це не Львів, там бандерівців немає , це Батьківщина Гоголя і Котляревського То чому ТУТ педераційна ще не заборонена? Ці сторінки це ж не чат/міждусобойчик Це НОРМАЛЬНИЙ ЗАСІБ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.
ЛАД написав:... Это то, о чём я вам писал вчера или позавчера - вы в последнее время "макаете" не мысли или мнения, а конкретных людей. Практически независимо от того, что они пишут. И точно так же не "макаете" некоторых других даже за явный бред. У меня есть предположения, почему так происходит, но очень не хотелось бы в них верить. А по сути вам уже sashaqbl ответил. Он почему-то правильно понял мой пост.
ви коли ЛАД почнете робити те, про що так завзято пишете. ви ж собі дозволяєте накидати на мене, що все, що я пишу - це дурниці. хоча це стосується саме ваших дописів. що ви якісно засвоїли в радянські часи - це демагогію... на жаль... ніякї поваги до іншої думки й близько немає...
Якби ж то у вас були думки... А так одни лозунги. И вы как-то отмолчались на мой пост viewtopic.php?p=5960964#p5960964. Предложение будивельника выше активно поддержите?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 04 чер, 2026 13:29, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Сомневаюсь, что КАБы используют для уничтожения "розрахунків БПЛА". Слишком мелкая цель для КАБов.
вам написали КАБи нищать укріпрайони разом з піхотою і розрахунками БПЛА читайте уважно, без зайвих емоцій на пілотів БПЛА завжди буле полювання,
мій сусід (морпіх) на питання -може тобі перейти в БПЛА оператори? коротко відповів, що у них доля не значно краще ніж у штурмовиків бо працювати доводиться реально на самом нулі і часто порятунку ніякого
budivelnik написав:1 Якщо 16 Гріпенів з метеорами відженуть десяток другий сушок які ЩОМІСЯЦЯ скидють 7000-7500 кабів вагою в 500 кг... - це змінить НА КРАЩЕ позицію нашої піхоти? Це зменшить наші втрати?
Тут є два моменти. Перший - це "якщо". Не забуваємо, що Метеор ніколи не воював і підтверджених полем бою характеристик не має. Виключно комерційні. Другий - наскільки покращить? Який рівень втрат від КАБів? Я не володію статистикою, але по моїм особистим відчуттям - відсотків 3-5, не більше.