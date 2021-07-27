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Нацбанк визначить перелік
валютних цінностей, на які...

Нацбанк визначить перелік валютних цінностей, на які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 15:56

Нацбанк визначить перелік валютних цінностей, на які...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк урегульовуватиме їх випуск та оборот на ринку.

Дивися повний текст Нацбанк визначить перелік валютних цінностей, на які можна буде обміняти віртуальні активи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 15:57

це про стейбл-койни чи що?
Tamagoch
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Модератори: Ірина_, Модератор

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