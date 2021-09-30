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У Києві посилили карантин:
до закладів пускатимуть...

У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:56

  3x2x3x2 написав:Cегрегация. Геноцид.

Почитайте значение этих слов. Любят у нас люди громкие слова. "Допуск в какие-то там Цнапы на определенных условиях" и "массовое уничтожение людей, то есть геноцид"- реально в вашей реальности величины одного порядка?!
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:13

  _hunter написав:
  LOKY написав:
  _hunter написав:Разница в том, что вакцинированный больной разносит инфекцию чуть меньше чем такой же больной, но не вакцинированный.
Ну и как бонус (по аналогии с санкциями) -- простимулировать особо упорных таки пойти уколоться.

Вы сами эту ерунду придумали или где-то увидели? Почему тогда там где начинается массовая вакцинация начинаются вспышки болезни от которой прививаются, подумайте.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:27

  LOKY написав:
  _hunter написав:
  LOKY написав:

Вы сами эту ерунду придумали или где-то увидели? Почему тогда там где начинается массовая вакцинация начинаются вспышки болезни от которой прививаются, подумайте.

Ой как интересно... И почему же? И где, кстати, у нас эпидемии кори начались? Полиомиелита
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 20:21

  _hunter написав:Ну вызывайте полицию на правонарушение. Точка.

Правда? И стоять там 3-4 часа в ожидании, пока приедет та полиция? Это вот серьезно было? На ДТП, которое ПОЛНОСТЬЮ перекрыло улицу, полиция ехала ПОЛТОРА часа.

  _hunter написав:Посетители тоже должны быть в масках. Точка. Но посетители чхать хотели на все это. Вот и маэмо тэ, що маэмо.

Посетители были в масках, в отличие от сотрудников.

  _hunter написав:Если вам название документа так принципиально -- обратитесь в "прес-служба Солом’янської РДА" за розъяснением.

А, ясно. Пан - только про поговорить. Вопросов больше нет.
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 жов, 2021 09:30

  alt402 написав:
  _hunter написав:Ну вызывайте полицию на правонарушение. Точка.

Правда? И стоять там 3-4 часа в ожидании, пока приедет та полиция? Это вот серьезно было? На ДТП, которое ПОЛНОСТЬЮ перекрыло улицу, полиция ехала ПОЛТОРА часа.

  _hunter написав:Посетители тоже должны быть в масках. Точка. Но посетители чхать хотели на все это. Вот и маэмо тэ, що маэмо.

Посетители были в масках, в отличие от сотрудников.

  _hunter написав:Если вам название документа так принципиально -- обратитесь в "прес-служба Солом’янської РДА" за розъяснением.

А, ясно. Пан - только про поговорить. Вопросов больше нет.

>>> Правда? И стоять там 3-4 часа в ожидании,
Ну не вызывайте. Это кому, в конце-концов, нужно? -- мне, чтоли? :lol:

>>> Посетители были в масках
И эти маски по всем правилам носились? -- или, как обычно: стыдливо подбородок прикрыли -- и покатит? :wink:

>>> А, ясно. Пан - только про поговорить.
А, ясно. Пан - из рода чукч, которые "не читатели".
  _hunter написав:>>> Сертификат подтверждает полную вакцинацию.
Я не знаю что _ваш_ "Сертификат" подтверждает, но те "ковидные сертификаты", что все "семейники" выдают просто содержат список полученный доз. И в случае получения только одной дозы, сюрприз, это будет "документом о получении одной дозы" :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5123
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  #<123
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