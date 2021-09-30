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У Києві посилили карантин: до закладів пускатимуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 жов, 2021 15:56
3x2x3x2 написав:
Cегрегация. Геноцид.
Почитайте значение этих слов. Любят у нас люди громкие слова. "Допуск в какие-то там Цнапы на определенных условиях" и "массовое уничтожение людей, то есть геноцид"- реально в вашей реальности величины одного порядка?!
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SMOKE
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Додано: Сер 06 жов, 2021 16:13
_hunter написав: LOKY написав: _hunter написав:
Разница в том, что вакцинированный больной разносит инфекцию чуть меньше чем такой же больной, но не вакцинированный.
Ну и как бонус (по аналогии с санкциями) -- простимулировать особо упорных таки пойти уколоться.
Вы сами эту ерунду придумали или где-то увидели? Почему тогда там где начинается массовая вакцинация начинаются вспышки болезни от которой прививаются, подумайте.
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LOKY
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Додано: Сер 06 жов, 2021 16:27
LOKY написав: _hunter написав: LOKY написав:
Вы сами эту ерунду придумали или где-то увидели? Почему тогда там где начинается массовая вакцинация начинаются вспышки болезни от которой прививаются
, подумайте.
Ой как интересно... И почему же? И где, кстати, у нас эпидемии кори начались? Полиомиелита
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_hunter
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Додано: Сер 06 жов, 2021 20:21
_hunter написав:
Ну вызывайте полицию на правонарушение. Точка.
Правда? И стоять там 3-4 часа в ожидании, пока приедет та полиция? Это вот серьезно было? На ДТП, которое ПОЛНОСТЬЮ перекрыло улицу, полиция ехала ПОЛТОРА часа.
_hunter написав:
Посетители тоже должны быть в масках. Точка. Но посетители чхать хотели на все это. Вот и маэмо тэ, що маэмо.
Посетители были в масках, в отличие от сотрудников.
_hunter написав:
Если вам название документа так принципиально -- обратитесь в "прес-служба Солом’янської РДА" за розъяснением.
А, ясно. Пан - только про поговорить. Вопросов больше нет.
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alt402
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Додано: Чет 07 жов, 2021 09:30
alt402 написав: _hunter написав:
Ну вызывайте полицию на правонарушение. Точка.
Правда? И стоять там 3-4 часа в ожидании, пока приедет та полиция? Это вот серьезно было? На ДТП, которое ПОЛНОСТЬЮ перекрыло улицу, полиция ехала ПОЛТОРА часа.
_hunter написав:
Посетители тоже должны быть в масках. Точка. Но посетители чхать хотели на все это. Вот и маэмо тэ, що маэмо.
Посетители были в масках, в отличие от сотрудников.
_hunter написав:
Если вам название документа так принципиально -- обратитесь в "прес-служба Солом’янської РДА" за розъяснением.
А, ясно. Пан - только про поговорить. Вопросов больше нет.
>>> Правда? И стоять там 3-4 часа в ожидании,
Ну не вызывайте. Это кому, в конце-концов, нужно? -- мне, чтоли?
>>> Посетители были в масках
И эти маски по всем правилам носились? -- или, как обычно: стыдливо подбородок прикрыли -- и покатит?
>>> А, ясно. Пан - только про поговорить.
А, ясно. Пан - из рода чукч, которые "не читатели".
_hunter написав:
>>> Сертификат подтверждает полную вакцинацию.
Я не знаю что _ваш_ "Сертификат" подтверждает, но те "ковидные сертификаты", что все "семейники" выдают просто содержат список полученный доз. И в случае получения только одной дозы, сюрприз, это будет "документом о получении одной дозы"
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_hunter
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