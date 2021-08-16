Італійський проєкт з продажу будинків за 1 євро набирає оборотів.
Дивися повний текст Ще одне місто Італії приєдналося до розпродажу будинків за 1 євро.
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Додано: Вів 05 жов, 2021 18:14
Ще одне місто Італії приєдналося до розпродажу будинків...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ще одне місто Італії приєдналося до розпродажу будинків за 1 євро.
Додано: Вів 05 жов, 2021 18:14
Получается, что можно за 1 евро (плюс налоги) снять в Италии дом на год? Недурно.
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