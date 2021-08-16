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Ще одне місто Італії приєдналося
до розпродажу будинків...

Ще одне місто Італії приєдналося до розпродажу будинків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:14

Ще одне місто Італії приєдналося до розпродажу будинків...

Пропонуємо до обговорення:
Італійський проєкт з продажу будинків за 1 євро набирає оборотів.

Дивися повний текст Ще одне місто Італії приєдналося до розпродажу будинків за 1 євро.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 18:14

Получается, что можно за 1 евро (плюс налоги) снять в Италии дом на год? Недурно.
N0mad
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Потрібно заплатити заставу , якщо виконаєте умови контракту повернуть
ibaylyak_senior
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:01

  N0mad написав:Получается, что можно за 1 евро (плюс налоги) снять в Италии дом на год? Недурно.

Чукча совсем не читатель? -- или дальше залоговка статью прочитать сил не хватило?..
Проєкт має певні правила. Як зазначено на вебсторінці муніципалітету, присвяченій ініціативі з продажу дешевих будинків, власники нерухомості Кантіано повинні заповнити заявку, яка дає дозвіл на продаж.

Покупець (фізична або юридична особа) своєю чергою повинен заповнити відповідну форму на цьому ж сайті, погоджуючися на ремонт придбаного будинку. Крім цього, саме сторона покупця повинна оплатити витрати, пов’язані з передачею права власності (нотаріальні збори, податки тощо).

Також покупець повинен заздалегідь погодити проєкт дому з владою міста. Це необхідно зробити впродовж 6 місяців з моменту підписання договору купівлі-продажу з продавцем.

Ремонтні роботи повинні початися не пізніше ніж за рік після видачі дозволу на будівництво. Максимальний термін ремонтних робіт – 4 роки.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:06

Нотаріальні витрати коштують в Італії не дешево,за все кругом бігом прийдеться оплатити близько 15 тисяч євро,ось вам і будинок за євро 🤪
stasyukvolodymyr17
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