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Міжбанк: хто врятував
долар від обвалу

Міжбанк: хто врятував долар від обвалу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:41

Міжбанк: хто врятував долар від обвалу

Пропонуємо до обговорення:
Цього вівторка пройшов дуже напружено на валютному ринку, але в цілому - позитивно для гривні.

Дивися повний текст Міжбанк: хто врятував долар від обвалу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 19:41

Зачем спасать торгующий корабль?
kemeron1990
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Модератори: Ірина_, Модератор

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