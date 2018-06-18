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Середня зарплата в Україні
зараз вища за $500 доларів, ...

Середня зарплата в Україні зараз вища за $500 доларів, ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 07:37

Середня зарплата в Україні зараз вища за $500 доларів, ...

Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом тренд стосовно виїзду українців на заробітки за кордон починає змінюватися.

Дивися повний текст Середня зарплата в Україні зараз вища за $500 доларів, 一 Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 07:37

Ох уж это "среднее" :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:05

Непонятно, когда начинать смеяться.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 09:56

  zloy_ukr написав:Непонятно, когда начинать смеяться.

Уже поздно начинать смеяться.
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:37

"Знову брешуть.."@
nikatrunko573
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 10:46

По свежему курсу считает, великий реформатор.
ofedovoleg
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 11:49

к новому году бакс за 50 будет
alo19711971
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:25

Це як середня температура у лікарні: у когось +40, а хтось вже у морзі - в середньому 36,6 :)
sergiymarkov58
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 15:50

Патологический шулер. Нет такой цифры реально по стране.
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 16:00

  alo19711971 написав:к новому году бакс за 50 будет

Вы уже вложили все имеющиеся в доллар по 26.8?! Всего через каких-то 2-3 месяца капитал удвоится. Вот так просто)))
Эти мантры про бакс по 50-100 с 2008 года.А воз и ныне там.
SMOKE
 
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