|
|
Кожен другий блок державної «Центренерго» зупинений...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 жов, 2021 07:43
Пропонуємо до обговорення:
12 з 23 енергоблоків державної генеруючої компанії "Центренерго" станом на 11 годину 5 жовтня не працюють через відсутність палива - вугілля і природного газу.
Дивися повний текст Кожен другий блок державної «Центренерго» зупинений через брак вугілля, - «Укренерго»
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95668
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 06 жов, 2021 07:43
Может стоит начать платить шахтёрам и добывать уголь?
-
straponesa
-
-
- Повідомлень: 329
- З нами з: 12.03.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор