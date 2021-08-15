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Кожен другий блок державної
«Центренерго» зупинений...

Кожен другий блок державної «Центренерго» зупинений...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 07:43

Кожен другий блок державної «Центренерго» зупинений...

Пропонуємо до обговорення:
12 з 23 енергоблоків державної генеруючої компанії "Центренерго" станом на 11 годину 5 жовтня не працюють через відсутність палива - вугілля і природного газу.

Дивися повний текст Кожен другий блок державної «Центренерго» зупинений через брак вугілля, - «Укренерго».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 07:43

Может стоит начать платить шахтёрам и добывать уголь?
straponesa
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