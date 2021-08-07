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Метро на Троєщину будуватимуть
в декілька етапів (шість...

Метро на Троєщину будуватимуть в декілька етапів (шість...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:30

Метро на Троєщину будуватимуть в декілька етапів (шість...

Пропонуємо до обговорення:
У столиці розпочинається підготовка до будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену, яка поєднає Кільцеву дорогу з житловим масивом Троєщина.

Дивися повний текст Метро на Троєщину будуватимуть в декілька етапів (шість перших станцій, фото).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 жов, 2021 12:30

Так і не зрозуміло, коли буде готова хоч одна станція метро за керування Кличка?
В кращому випадку вийде одна станція за 10 років.
Однозначно найкращий мер.
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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